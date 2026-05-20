「空白域は（12）〜（14）。ケチャップ数字は、前回から引き続きの（41）です。最有力は（12）。空白域内にあり、2月26日以来出現がありません。次いで（31）。こちらは3月2日に出たのが最後で、直近30回で出現が1回だけになっています。それ以外では、直近30回で出現が2回の（04）（22）（23）（33）（34）（38）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2104回 5/21（木）＆ 第2105回 5/25（月） 予想数字】・02 14 2