JR九州の午後3時発表によりますと、午後0時38分から、熊本駅と博多駅の間で運転を見合わせていた九州新幹線について、午後2時30分に運転を再開しました。 ＜写真を見る＞熊本駅の様子 九州新幹線は、福岡県の築後船小屋駅と新大牟田駅の間で、架線に黒いビニールのようなものが引っ掛かっているのが見つかり、運転を見合わせ、取り除く作業にあたっていました。 この影響で、上下線合わせて7本が運休し、5本に最大2時間以