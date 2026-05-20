水郷日田に初夏の訪れを告げるアユ漁が20日、解禁となり、この日を待ちわびた人たちが早速、川を訪れて、アユ釣りを楽しむ姿が見られました。 日田市などを流れる筑後川水系では毎年5月20日にアユ漁が解禁されます。 日田市でアユ漁解禁 20日は大山川にも解禁を待ちわびて早速訪れた釣り人の姿が見られ、アユの釣りを楽しんでいました。 ◆釣り人は… 「最高」 「たくさん釣って今シーズンもけがせ