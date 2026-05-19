Roborock（ロボロック）は、1月に開催された「CES 2026」で発表したロボット掃除機「Sarosシリーズ」の最新モデル「Roborock Saros 20 Sonic」および「Roborock Saros 20」を2026年6月1日（月）に発売します。また発売に先駆け、5月18日より予約受付を開始します。 「Saros 20 Sonic」は全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで、「Saros 20」はトレテク！ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング