ダイソーで見つけた取っ手付きのグラタン皿が、￥220（税込）とは思えない高見えアイテムでした。ニトリで売っているアイテムにそっくりで、落ち着いたブラウンカラーとぽってりした陶器の質感が◎グラタンや朝食作りにちょうどいいサイズ感で、オーブンでパンと同時調理できる便利さも魅力です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）価格：￥220（税込）