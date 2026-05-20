100均でもいいじゃん！「まるでニトリみたい！」200円とは思えない本格食器

ダイソーで見つけた取っ手付きのグラタン皿が、￥220（税込）とは思えない高見えアイテムでした。ニトリで売っているアイテムにそっくりで、落ち着いたブラウンカラーとぽってりした陶器の質感が◎グラタンや朝食作りにちょうどいいサイズ感で、オーブンでパンと同時調理できる便利さも魅力です。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：14cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480910901

200円でいいの！？ニトリ級の本格食器が優秀すぎるんです

ダイソーのキッチングッズ売り場を見ていると、「これ本当に100均！？」と思うようなアイテムがどんどん増えていますよね。

今回見つけたのは、『取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）』。お値段は￥220（税込）。

ニトリでも似たような商品が販売されていますが、ダイソーならちょっぴりお得にGETできちゃいます。

ツヤ感のある落ち着いたブラウンカラーがとてもお洒落で、食卓に並べるだけでカフェ風の雰囲気に。ぽってりと厚みのある陶器素材も相まって、高級感があります。

シンプルなのに存在感がある！ダイソーの『取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）』

サイズは約14cmで、1人分のグラタンやドリア、アヒージョにぴったり。

さらに便利なのが、朝食づくりで活躍するオーブン同時調理。例えば、食パンを焼く横にこのグラタン皿を置けば、ソーセージや目玉焼きを一緒に加熱できます。

フライパンを使わずに済むので、洗い物も減って時短に。忙しい朝にこれはかなり助かります。

また、取っ手付きなので、焼き上がったあともミトンで持ちやすいのが嬉しいポイント。オーブンからの出し入れもスムーズです。

電子レンジ・熱湯・食洗機対応なのも便利で、普段使いしやすい仕様なのが魅力です。

今回はダイソーの『取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）』をご紹介しました。

加熱後はかなり熱くなるため、鍋敷きやミトンは必須。また、底面を強く引きずるとテーブルに傷がつく可能性もあるので、その点も気をつけたいところです。

どんな料理でも美味しそうに見せてくれる本格食器。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。