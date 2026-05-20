100均でもいいじゃん！「まるでニトリみたい！」200円とは思えない本格食器
商品情報
商品名：取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：14cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480910901
200円でいいの！？ニトリ級の本格食器が優秀すぎるんです
ダイソーのキッチングッズ売り場を見ていると、「これ本当に100均！？」と思うようなアイテムがどんどん増えていますよね。
今回見つけたのは、『取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）』。お値段は￥220（税込）。
ニトリでも似たような商品が販売されていますが、ダイソーならちょっぴりお得にGETできちゃいます。
ツヤ感のある落ち着いたブラウンカラーがとてもお洒落で、食卓に並べるだけでカフェ風の雰囲気に。ぽってりと厚みのある陶器素材も相まって、高級感があります。
シンプルなのに存在感がある！ダイソーの『取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）』
サイズは約14cmで、1人分のグラタンやドリア、アヒージョにぴったり。
さらに便利なのが、朝食づくりで活躍するオーブン同時調理。例えば、食パンを焼く横にこのグラタン皿を置けば、ソーセージや目玉焼きを一緒に加熱できます。
フライパンを使わずに済むので、洗い物も減って時短に。忙しい朝にこれはかなり助かります。
また、取っ手付きなので、焼き上がったあともミトンで持ちやすいのが嬉しいポイント。オーブンからの出し入れもスムーズです。
電子レンジ・熱湯・食洗機対応なのも便利で、普段使いしやすい仕様なのが魅力です。
今回はダイソーの『取っ手付グラタン皿（ベーシックカラー、丸）』をご紹介しました。
加熱後はかなり熱くなるため、鍋敷きやミトンは必須。また、底面を強く引きずるとテーブルに傷がつく可能性もあるので、その点も気をつけたいところです。
どんな料理でも美味しそうに見せてくれる本格食器。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。