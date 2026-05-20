アウトモビリ・ランボルギーニから、最新Few Offモデル「フェノメノ・ロードスター」が発表された。5月初旬に開催されたランボルギーニ・アリーナで初披露されたこの特別なロードスターは、6.5リッター自然吸気 V12エンジンに 3基の電気モーターを組み合わせたシステムによって、1,080CVの総出力を発揮。0-100 km/hを2.4秒、0-200 km/hを6.8秒で加速可能で、最高速度は340km/hを誇る、ランボルギーニ史上もっともパワフルなオープ