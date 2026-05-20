歌手・俳優の三宅健（46）が、19日深夜放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波♪』（毎週火曜深2：00）に出演。仲の良い芸能人を「強いて挙げるなら…」と言いながら明かした。【全身ショット】エモい写真もたくさん！ゲリラ撮影した三宅健番組では、ジェンガを崩さずに積めれば、そこに書いてある質問や指示を相手にぶつけることができるという“電電ジェンガ”という企画に三宅とあのちゃんが臨んだ。あのちゃんから「