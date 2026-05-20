◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースのＦ・フリーマン内野手と、パドレスのＭ・マチャド内野手が１９日（日本時間２０日）の初回表と裏にともに２ランを放った。先攻のドジャースは先頭の大谷が左翼線を破る二塁打で出塁。１死から３番フリーマンが左翼へ先制５号２ランを放った。大谷の一打を口火に、幸先よく先制に成功した。２点を追うパドレスはその