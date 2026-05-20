大分県大分市の国道で4月、街灯が突然倒れたことを受けて県は県内にある一部の街灯について撤去などの必要があるかどうか詳細な調査を始めました。 竹田市 ◆TOS梅田雄一郎記者 「こちらは竹田市の県道脇にある街灯だが、いま担当者が専門の機械を使って支柱の根元の厚さを測っている」 大分市今津留の国道197号で4月、55年前に設置された高さおよそ9メートルの街灯が突然倒れました。 これを受け県は