こちらの女性は別府市のバス会社にこの春入社した新人バスガイドです。 5月26日のデビューを前に19日、家族を招いて実際に観光地を案内しました。 新人バスガイド荒金愛菜さん ◆新人バスガイド荒金愛菜さん 「おはようございます」 （Q今心臓はどうですか？） 「もうバクバクで飛び出そう」 緊張した表情を見せるのは別府市の亀の井バスにこの春入社した荒金愛菜さん18歳。 小学生の頃から憧れてい