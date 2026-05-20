東京・町田市の4階建ての共同住宅で火事があり、性別のわからない1人が死亡しました。住人の男性と連絡が取れていません。【映像】火災現場や周辺の様子（黒焦げになった共同住宅も）午前4時ごろ、町田市広袴町の4階建て共同住宅で「火が見える」と通報がありました。ポンプ車など25隊が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で4階の火元の部屋と隣の部屋のあわせて100平方メートル