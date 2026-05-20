◆第９３回日本ダービ・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２０日、美浦トレセン前走の皐月賞で１４着だったパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、クリストフ・ルメール騎手を背に併せ馬を実施した。スタンド前から馬場入りすると、向こう正面で加速。ロッシニアーナ（４歳３勝クラス）を２馬身ほど追走すると、直線では強めに追われて内からわずかに先着した。タイムは６ハロン