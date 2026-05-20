プレミアリーグ 25/26の第37節 チェルシーとトットナムの試合が、5月20日04:15にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはリアム・デラップ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）らが先発に名を連ねた