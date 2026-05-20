プレミアリーグ 25/26の第37節 チェルシーとトットナムの試合が、5月20日04:15にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはリアム・デラップ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。チェルシーのペドロ・ネト（FW）のアシストからエンソ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。1-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分チェルシーが追加点。エンソ・フェルナンデス（MF）のアシストからアンドレイ・サントス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

69分、トットナムは同時に3人を交代。デスティニー・ウドジェ（DF）、ランダル・コロムアニ（FW）、ジョアン・パリーニャ（MF）に代わりジェド・スペンス（DF）、ジェームズ・マディソン（MF）、パプマタル・サール（MF）がピッチに入る。

74分、トットナムのパプマタル・サール（MF）のアシストからリシャルリソン（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もチェルシーの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、チェルシーが2-1で勝利した。

なお、チェルシーは79分にヨレル・ハト（DF）、85分にマルク・ククレジャ（DF）、87分にリアム・デラップ（FW）、90+3分にダリオ・エッスゴ（MF）に、またトットナムは28分にペドロ・ポロ（DF）、43分にミッキー・ファンデフェン（DF）、63分にデスティニー・ウドジェ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-20 06:20:16 更新