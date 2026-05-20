日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆スルガ銀買収の行方3月、不正融資問題について被害回復を求める600物件（350人分）の顧客らとの調停が成立したと発表したスルガ銀行（加藤広亮社長）。この最終決着を前提に、大きく動き出すとみられるのが、クレディセゾン（水野克己社長COO）に