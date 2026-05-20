「東都大学野球、国学院大４−１青学大」（１９日、神宮球場）最終週の１回戦３試合が行われ、国学院大が青学大との接戦を４−１で制し、７季ぶりの優勝に王手をかけた。延長十回に大谷汰一外野手（２年・天理）が今季３号となる自身初のサヨナラ３ランを放ち、チームはシーズン２０本塁打を記録。亜大は立正大に４−２で勝利し、中大は東洋大を６−５で下した。神宮の夕空にアーチをかけ右拳を突き上げた。大谷が初のサヨナ