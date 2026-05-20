ＪＲ東日本と西武鉄道は１９日、ＪＲ武蔵野線と西武池袋線を直通運転する臨時の観光列車を走らせると発表した。２０２８年度の運行開始を目指す。武蔵野線につながるＪＲ各線を経由し、埼玉・秩父エリアと東京湾臨海部などが乗りかえなしでつながるといい、観光需要の促進を狙う。発表によると、両社による直通運転は初めて。両線には接続駅がないが、ＪＲの新秋津駅（東京都東村山市）と西武の所沢駅（埼玉県所沢市）間には、