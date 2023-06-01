AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026準決勝が19日に行われ、U−17日本代表はU−17ウズベキスタン代表と対戦した。2大会ぶり5度目の優勝を狙う日本は、グループBを全勝で首位突破し、準々決勝ではU−17タジキスタン代表に5−0で大勝した。対する前回王者ウズベキスタンはグループDを首位突破し、準々決勝でU−17韓国代表をPK戦の末に下した。日本は前回王者に勝利し、決勝への切符をつかみ取ることはできるか。試合は28分