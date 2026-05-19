かつて都内の高級ホテルで投資家たちに“医療DXの未来”を語っていた男が、いまや警察沙汰になっている。約16億円を騙し取ったとされるのは、医療系スタートアップ「MTU株式会社」を立ち上げた、元社長の原拓也容疑者（36）だ。原容疑者は、地方局でアナウンサーを務めていたことも報じられている。「原容疑者は『大手医療機関に自社システムが導入済み』と虚偽の説明を行い、投資ファンドに自社を高額で売却しました。しかし