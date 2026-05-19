◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人・大勢投手（２６）が最終回を締めて今季３セーブ目をマーク。守護神ライデル・マルティネス不在の一戦で“代魔神”として７連勝に貢献した。２―０の９回から４番手で登場。先頭・増田に四球を与えるも、岩田を二ゴロ、オスナを遊ゴロで２死二塁。最後は代打・茂木を３球三振でねじ伏せて雄たけびをあげた。先発・戸郷翔征が７回無失点と熱投。８回は防御率