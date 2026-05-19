4月に放送が始まった連続ドラマのなかで、ドラマファンから高く評価されているのが黒木華（はる）主演の『銀河の一票』（フジテレビ系）だ。「名バイプレイヤーの野呂佳代さんが2番手ということで、放送開始前はコメディと思われていましたが、ふたを開ければ骨太の社会派ドラマでした。毎回、政治や選挙の裏側、社会的弱者がおかれた立場や制度上の不備や盲点をまざまざと見せつけますが、それでいて説教臭くないのが素晴らし