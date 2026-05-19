石油由来製品の供給不安から、静岡県内の自治体で指定のごみ袋以外の袋でごみ出しを可能とする臨時措置がとられる中、静岡市でも19日から指定ごみ袋以外のごみ出しが可能となりました。静岡市によりますと、中東情勢の影響による供給不安で一時的に需要が集中したことから市指定のごみ袋が多くの販売店で品薄や在庫切れが発生しています。そのため、市はきょう19日から当面の間、指定のごみ袋以外の透明や半透明の袋でもごみ出しを