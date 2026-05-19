◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)巨人の先頭打者・平山功太選手が先頭打者ホームランを放ちました。対したヤクルトの先発は、これが今季初登板となる高橋奎二投手。初球のストレートを空振りとすると、2球目のストレートを振り抜きます。打球は大きく弧を描き、西日が差し込むレフトスタンドへ飛び込みました。この日の先発は今季初勝利を目指す巨人・戸郷翔征投手。初回からうれしい援護点が生まれました。福島