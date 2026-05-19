5月18日に公開されたストレージ用データ表示ユーティリティ「CrystalDiskInfo 9.9.0」において、Samsung製SSDに見せかけた偽造品を検出する機能が搭載されている。「CrystalDiskInfo 9.9.0」に偽サムスン製SSD検出機能搭載。FAKEラベルでわかりやすくCrystalDiskInfoは、接続中のストレージデバイスから情報を取得して見やすい形式で表示してくれるユーティリティ。今回Samsung 990 PROのように見せかけられた偽物の製品を検出する