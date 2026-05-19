「CrystalDiskInfo 9.9.0」に偽サムスン製SSD検出機能搭載。FAKEラベルでわかりやすく
5月18日に公開されたストレージ用データ表示ユーティリティ「CrystalDiskInfo 9.9.0」において、Samsung製SSDに見せかけた偽造品を検出する機能が搭載されている。
「CrystalDiskInfo 9.9.0」に偽サムスン製SSD検出機能搭載。FAKEラベルでわかりやすく
CrystalDiskInfoは、接続中のストレージデバイスから情報を取得して見やすい形式で表示してくれるユーティリティ。今回Samsung 990 PROのように見せかけられた偽物の製品を検出する機能が搭載されたというもので、速度計測等を行わなくても真正品ではないことを判別できるようになる。このほかコントローラー「JMicron JMS59x」へのサポートを追加して外付けSSDボックスへの互換性を高めている。
なお、Samsung製SSDの真性は同社が独自に提供する「Samsung Magician」でも確かめられる。
CrystalDiskInfo 9.9.0 リリース!!https://t.co/1QomTBkXui追加：偽物 Samsung SSDに [FAKE] ラベル設定追加：JMicron JMS59x に対応修正：JMS586 New が正常動作しない不具合修正：DLL読み込み処理の安全性を改善 pic.twitter.com/yU84C7HSEJ- hiyohiyo (@openlibsys) May 18, 2026
「CrystalDiskInfo 9.9.0」に偽サムスン製SSD検出機能搭載。FAKEラベルでわかりやすく
CrystalDiskInfoは、接続中のストレージデバイスから情報を取得して見やすい形式で表示してくれるユーティリティ。今回Samsung 990 PROのように見せかけられた偽物の製品を検出する機能が搭載されたというもので、速度計測等を行わなくても真正品ではないことを判別できるようになる。このほかコントローラー「JMicron JMS59x」へのサポートを追加して外付けSSDボックスへの互換性を高めている。
CrystalDiskInfo 9.9.0 リリース!!https://t.co/1QomTBkXui追加：偽物 Samsung SSDに [FAKE] ラベル設定追加：JMicron JMS59x に対応修正：JMS586 New が正常動作しない不具合修正：DLL読み込み処理の安全性を改善 pic.twitter.com/yU84C7HSEJ- hiyohiyo (@openlibsys) May 18, 2026