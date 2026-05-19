大阪・関西万博でトラブルが相次いだEVバス。保管場所から移送開始です。 【写真を見る】万博でトラブル相次いだ「EVバス」保管場所から府外への移送はじまる大阪メトロが国や府の補助金を活用して約75億円で購入…路線バスなどへの転用予定も不具合により断念 大阪メトロは万博閉幕後、城東区に保管している中国製EVバスについて、5月18日から府外への移送を開始しました。 その数は150台にのぼり、6月末までにすべ