大分県内で火事が相次いでいます。 19日午前、杵築市や大分市で火事があり、このうち杵築市では住宅と倉庫が燃え男性1人がやけどをしています。 杵築市の火事現場 火事があったのは杵築市山香町の住宅と倉庫です。 警察などによりますと19日午前9時ごろ「倉庫が燃えている」と近くの人から119番通報がありました。 火は近くの住宅にも延焼していて現在も鎮火には至っていません。 この火事で倉庫の持ち