ＵＴグループは、5月13日から5月15日にかけてインテックス大阪で開催された展示会「ネプコン ジャパン」に出展した。会場ではブース展示に加え、「半導体テスト領域 国内回帰の潮流を捉えた新たな協業モデル」をテーマとしたセミナーを実施。ＵＴエイム執行役員の小泉純氏が登壇し、製造業や半導体業界で深刻化する人材不足の現状や、それに対する新たな協業のあり方について説明した。ネプコン ジャパンに出展されたＵＴグループ