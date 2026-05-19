厚労省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関厚生労働省は19日、省内に「リハビリテーション統括調整室」を設置したと発表した。高齢者の保健事業や地域の介護関連事業を担当する17人で構成し、分野横断的に政策を進める。上野賢一郎厚労相はこの日の閣議後記者会見で、高市早苗首相が掲げる健康寿命延伸などを目的とする「攻めの予防医療」に触れ「具体化に取り組む中でリハビリ専門職の役割は大きい。国民の健康の増進に