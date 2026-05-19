記事ポイント脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、秋葉原ベルサール秋葉原にて入場無料で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんら個性派クリエイターが手がける9つの脳汁屋台が出店し、食体験にゲーム要素が加わります約150個の提灯に映像を投影する提灯マッピングステージにDJ KOO（TRF）、テクノ法要らが登場します 秋葉原のベルサール秋葉原を舞台に、脳汁