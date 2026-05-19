入場無料、ワニ肉や提灯150個ステージが登場！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、秋葉原ベルサール秋葉原にて入場無料で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんら個性派クリエイターが手がける9つの脳汁屋台が出店し、食体験にゲーム要素が加わります約150個の提灯に映像を投影する提灯マッピングステージにDJ KOO（TRF）、テクノ法要らが登場します 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、秋葉原ベルサール秋葉原にて入場無料で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんら個性派クリエイターが手がける9つの脳汁屋台が出店し、食体験にゲーム要素が加わります約150個の提灯に映像を投影する提灯マッピングステージにDJ KOO（TRF）、テクノ法要らが登場します

秋葉原のベルサール秋葉原を舞台に、脳汁があふれる3日間のフードフェスが幕を開けます。

マルハン東日本が手がける「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾として、2026年5月29日（金）から31日（日）まで、体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が開催されます。

入場は無料で、クリエイターとコラボした屋台グルメ、アーティストによるライブステージ、雑貨マーケットなど多彩なコンテンツが3日間にわたって展開されます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）営業時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは購入が必要）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.公式サイト：noujiruyokocho.com





光と音に包まれた「脳汁祝祭空間」が会場全体に広がり、コンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」です。

本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動を解き放つ空間として設計されています。

クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクが並ぶ「脳汁屋台」、個性派クリエイターが出店する「脳汁マーケット」、約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」の3エリアが核となっています。

マルハン東日本の「ヲトナ基地プロジェクト」は、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに2024年4月より始動したイベントシリーズです。

今回の『脳汁横丁2026』はその第6弾にあたり、Z世代を中心とした幅広い層が対象となっています。

会場へのアクセスは、JR線「秋葉原駅」電気街北口から徒歩3分です。

脳汁屋台





クリエイターとコラボした9つの屋台が出店し、第1弾として4つの屋台情報が公開されています。

フードやドリンクに脳汁要素を融合するだけでなく、2026年は体験要素も追加され、飲食にとどまらないユニークな食体験が提供されます。

ドパガキ麻婆





コラボクリエイター：5歳（株式会社マーボードウフ代表）イチオシメニュー：脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー 1,200円（税込）その他メニュー：極旨マーボードウフ 1,000円、ご飯別売り 200円、本当にあった怖い酒 梅酒のキンミヤ割り 500円など





濃厚なゴルゴンゾーラと麻婆の辛味・旨味を組み合わせた「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」（1,200円）が看板メニューです。

対象メニューを購入するとパクチー・唐辛子・揚げ茄子・追いチーズなどのトッピングが当たる「ドパガキルーレット」に挑戦でき、飲食とゲームが一体となった構成になっています。

ドリンクは袋に入ったカチ割りスタイルで提供されます。

5歳は鍼灸師・ライター・広告業を経て麻婆豆腐で飲食業界に参入し、2025年新橋、2026年には渋谷神泉に本店をオープン予定のクリエイターです。

レインボーパーラー





コラボクリエイター：サイバーおかん × にゃんまるキッチンカーメニュー：にゃんまるレインボー焼き 500円、ズブズブにゃんまる串 300円、フィーバーかき氷 600円、フィーバー金魚 1,000円、飲むランチャーム 1,000円など（すべて税込）





定番のにゃんまる焼きにレインボーカラーのチョコをトッピングした「にゃんまるレインボー焼き」（500円）と、カラフルなシロップにつけて食べる「ズブズブにゃんまる串」（300円）が提供されます。

対象メニューの購入者はレインボーパーラーくじに挑戦でき、ミニドル箱追加・2倍盛り・ドル箱盛りへとパワーアップするチャンスがあります。

パチンコをテーマにしたかき氷や「飲むランチャーム」（1,000円）といったインパクト大のドリンクメニューも揃っています。

デンジャラ水産





コラボクリエイター：さかな芸人 ハットリ（日本さかな検定一級、YouTubeチャンネル登録者数8万人）メニュー：ハンマーヘッドシャークおにぎり 600円、ハンマーヘッドシャーク串 600円、アイゴの香草焼き 600円、シャークアタック 500円（ノンアル 400円）など（すべて税込）





ハンマーヘッドシャークを使ったおにぎりや串、毒針を持つことで知られるアイゴの香草焼きなど、日常では口にすることのないレアな食材が並びます。

ドリンクは缶をぶっ刺して完成する「シャークアタック」（500円）や、青いドリンクが赤く染まる「アオザメルサワー」（500円）が用意されています。

接客は魚の名前だけで会話する「魚語接客」で展開され、TikTokフォロワー9万人を持つさかな芸人 ハットリが担当します。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ





コラボクリエイター：ﾘﾛ氏（レシピ本4冊出版、毎日料理動画投稿）メニュー：ﾍﾞｲｹﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 500円、ﾍﾞｲｸﾄﾞｷﾞｮｳｻﾞｲﾝｻﾞﾓﾁｮﾁｮ（バジル風味）500円、ﾍﾞｲｸﾄﾞﾌﾞﾀｷﾑﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 500円、ｱﾘｹﾞｲﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（限定数） 3,000円、ﾜﾝｼｮｯﾄ各色 700円〜1,000円など





狩猟・射撃・お肉好きで知られるﾘﾛ氏が手がける、酒に合うオリジナルのﾓﾁｮﾁｮ（モツ料理）屋台です。

ベーコンポテトチーズ・餃子×バジル・豚キムチーズの定番3種に加え、数量限定のワニ肉を使った「ｱﾘｹﾞｲﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ」（3,000円）も登場します。

ﾍﾞｲｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮを購入した人は「ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ」に挑戦でき、見事当てればﾍﾞｲｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮが無料になります。

ドリンクは弾丸カップに入ったウィスキーがストレートまたはハイボールスタイルで提供されます。

脳汁マーケット





強烈な個性を持つ5組のクリエイターが出店する「脳汁マーケット」エリアには、イベント限定のレアアイテムを含む多彩な雑貨が並びます。

出店者は、手描きアニメーションを制作する3人組「最後の手段」、ときめきラグ作家の「池尻野ジリ子」、歯車仕掛けで動く花輪を手がける「Yuji Miyano」、オカルト×ポップな世界観の「NIGHT CIRCUS」、特殊印刷技術を駆使した「うごく！ステッカー屋さん」の5組です。

Yuji Miyanoが制作する直径80cmの実物大・卓上・ミニの3サイズの花輪が展示され、卓上・ミニはその場で購入できます。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」では、約150個の提灯が集まって巨大なスクリーンを形成し、映像が投影される幻想的な空間が広がります。

DJやアーティストによるライブパフォーマンスが展開され、5月30日と31日それぞれに異なる出演者が登場します。

5月30日には、TRFのリーダーとして知られるDJ KOOと、浄土真宗の音・言葉・世界観をモチーフにした映像・音・光のクリエイターユニット「サイバー南無南無」が出演します。

DJ KOOは2025年8月からDJ活動45周年を迎え、昭和・平成・令和を超えて活動を続けています。

5月31日には、サイバーアーティスト／サイバーDJの「サイバーおかん with 電脳会館」、外国人×日本語による”ワールドJポップ”を展開する「DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス」、そして寺院や野外でテクノサウンドと伝統的な声明を融合させた仏教芸術エンターテイメント「テクノ法要」が出演します。

テクノ法要はニコニコ超会議（2018〜2023）やバーニングマン（2018）への参加実績を持ち、2024年にはアメリカツアーを実施しています。

入場無料で3日間にわたって脳がよろこぶ体験が詰め込まれた「脳汁横丁2026」は、ハンマーヘッドシャークおにぎりやワニ肉モツ料理など日常にはない食体験から、提灯150個が織りなすステージ演出まで、五感を総動員するコンテンツが揃っています。

当日の来場者数把握のため、LINE公式アカウントからの事前登録が受け付けられており、登録は任意です。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場に事前予約は必要ですか？

A. 入場は無料・予約不要です。

事前登録はLINE公式アカウントから受け付けていますが、これは来場者数の把握を目的としたもので、登録なしでも入場できます。

Q. 脳汁屋台の全ラインナップはいつ公開されますか？

A. 今回は9つの脳汁屋台のうち4つが第1弾として公開されています。

残る5つの情報は公式サイト（noujiruyokocho.com）に順次掲載されます。

Q. 提灯マッピングステージの出演スケジュールはどこで確認できますか？

A. 今回公開されたのは出演者の第1弾情報です。

詳細なタイムテーブルや追加出演者は公式サイトに掲載されます。

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