トヨタ自動車は、アメリカから“逆輸入”して日本で販売する2車種を、初めて報道陣に公開しました。【映像】実際に「タンドラ」に試乗する様子ピックアップトラックの「タンドラ」は、全長およそ6メートル、幅は2メートルあまりです。テールランプの色などは日本仕様に変更したものの、ベースはアメリカと同様です。価格は1200万円で、4月の販売開始以降、受注は20台を超え、今後は1カ月に80台程度の販売を見込んでいます。