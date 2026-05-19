パドレスとの首位攻防戦がスタート【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に臨むスタメンを発表。大谷翔平投手は「1番・指名打者」、山本由伸投手が先発マウンドに上がる。ドジャースはエンゼルスとの3連戦をスイープし、5連勝中。2位パドレスも3連勝中で0.5ゲーム差の2位につけている。負ければ首位が入れ替わる一戦となる。大谷は前日のエンゼルス