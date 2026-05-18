【セブン‐イレブン×パペットスンスン オリジナルパン＆スイーツ】 5月26日より順次発売 価格：183.60円～ CHOCOLATE Inc.は、パペットスンスンとセブン‐イレブン・ジャパンによるコラボとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品をセブン‐イレブンにて5月26日より順次発売する。価格は「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー