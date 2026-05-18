配偶者や恋人など親密な関係の中での暴力＝DVについて、2025年1年間に県警へ寄せられた相談件数は551件で、過去2番目に多かったことがわかりました。県警によりますと、前年1年間に寄せられたDV＝ドメスティックバイオレンスの相談件数は551件で、過去最多だった2024年に次ぐ結果となりました。加害者と被害者の関係は婚姻関係にあるものが約7割で、夫婦喧嘩の中で暴力や暴言を受けたと訴えるケースが多く見られました。551