J1百年構想リーグ地域リーグ第17節 川崎 1（0(5PK4)1）1 町田19:03キックオフ ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ入場者数20,889人試合データリンクはこちら町田の勝ちパターンのゲームは、89分のPKで一気にひっくり返った。PK戦はお互いに1本ずつGKが防いだものの、最後は川崎に勢いがあったということだろう。PKは手に当たったにしても不自然に伸ばした腕ではなかったと思うが、チャンピオンズリーグの準決