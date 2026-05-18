【森雅史の視点】2026年5月10日 J1百年構想リーグ地域リーグラウンド 第17節 川崎フロンターレvsFC町田ゼルビア
J1百年構想リーグ地域リーグ第17節 川崎 1（0(5PK4)1）1 町田
19:03キックオフ Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ 入場者数20,889人
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町田の勝ちパターンのゲームは、89分のPKで一気にひっくり返った。PK戦はお互いに1本ずつGKが防いだものの、最後は川崎に勢いがあったということだろう。PKは手に当たったにしても不自然に伸ばした腕ではなかったと思うが、チャンピオンズリーグの準決勝での判定をなぞるならば反則と取っても不自然ではない。
もっとも、PKがなかったとしても川崎は勝利に値した。全盛期の戦いぶりが蘇ったように、隙あらば前に出て、相手が詰めてくると個人技を生かしていなし、狭いスペースを突いて町田を苦しめ続けた。勝敗がどうなったにしても、川崎はサッカーの楽しさを存分に見せ、これぞプロというプレーぶりだった。川崎の戦いにはすっかり見ることが少なくなってしまったサッカーの浪漫が詰まっていた。
森雅史（もり・まさふみ）
佐賀県有田町生まれ、久留米大学附設高校、上智大学出身。多くのサッカー誌編集に関わり、2009年本格的に独立。日本代表の取材で海外に毎年飛んでおり、2011年にはフリーランスのジャーナリストとしては1人だけ朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の日本戦取材を許された。Jリーグ公認の登録フリーランス記者、日本蹴球合同会社代表。2019年11月より有料WEBマガジン「森マガ」をスタート