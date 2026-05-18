J1百年構想リーグ地域リーグ第17節 川崎 1（0(5PK4)1）1 町田

19:03キックオフ Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ 入場者数20,889人

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町田の勝ちパターンのゲームは、89分のPKで一気にひっくり返った。PK戦はお互いに1本ずつGKが防いだものの、最後は川崎に勢いがあったということだろう。PKは手に当たったにしても不自然に伸ばした腕ではなかったと思うが、チャンピオンズリーグの準決勝での判定をなぞるならば反則と取っても不自然ではない。

もっとも、PKがなかったとしても川崎は勝利に値した。全盛期の戦いぶりが蘇ったように、隙あらば前に出て、相手が詰めてくると個人技を生かしていなし、狭いスペースを突いて町田を苦しめ続けた。勝敗がどうなったにしても、川崎はサッカーの楽しさを存分に見せ、これぞプロというプレーぶりだった。川崎の戦いにはすっかり見ることが少なくなってしまったサッカーの浪漫が詰まっていた。