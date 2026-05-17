村上が17号…球団公式Xが投稿「TO THE MUNE AND BACK」【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる2打席連発を放つなど、3打数2安打3打点1四球の活躍で勝利に貢献した。17号はリーグ単独トップに浮上。衝撃の一発から約40分後、球団公式X（旧ツイッター）が投稿した1枚にファンも笑顔に