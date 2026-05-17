村上が17号…球団公式Xが投稿「TO THE MUNE AND BACK」

【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる2打席連発を放つなど、3打数2安打3打点1四球の活躍で勝利に貢献した。17号はリーグ単独トップに浮上。衝撃の一発から約40分後、球団公式X（旧ツイッター）が投稿した1枚にファンも笑顔になった。

3-0で迎えた3回1死、右腕タイヨンの外角高めへのチェンジアップを捉えた。左中間スタンドへ飛び込む一発は、打球速度105マイル（約169.0キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度37度の一撃だった。さらに、5回無死一塁の第3打席では直球を粉砕し、バックスクリーン右への17号を放った。

村上の17号から約40分、球団公式Xはメジャー初のマルチ本塁打を称える画像を投稿した。月まで打球を飛ばしたかのようなグラフィックで、本拠地で“巨大”な村上が強烈なスイングをしている。「TO THE MUNE AND BACK」の文字が描かれ、村上の横には直筆サインと思われる文字も添えられた。

ファンが注目したのは村上のサインだった。「サインかわいいな!?」「サインかわええ」「村上のサイン変わってる漢字だったのに」「神様のサイン、漢字バージョンはカッコイイ感じ、英語バージョンはちょっと可愛らしい！」と、日本のファンは“微細”な変化を感じ取ったようだ。

また、米国ファンも「Aishite Iru（愛している）」「早く延長契約して」「ずっとシカゴに」「最高の選手だ」と最敬礼していた。（Full-Count編集部）