北海道・岩内町は2026年5月17日、町内の幌内川に濁りがあり、水道用に取水ができないため、17日午後6時から町内全域で断水となっています。町は給水パックで対応するとして、再開に向けて作業をしています。町によりますと、これまでのところ川の濁りの原因はわかっていません。町は給食が作れないことから町内の義務教育学校1校について18日の臨時休校を決め、役場の庁舎で給水パックを配布するなど24時間体制で断水への対応に当