俳優町田啓太（35）が17日、活動15周年アニバーサリーフォトブック「sign」（小学館）発売記念取材会を都内で行い、「逆風ばっかりだった」という15年を振り返った。3冊セット計240ページのボリュームで制作した豪華版。ソウル、台北、東京を舞台に、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影した。「6年前に出して、これが最後かなと思ったのですが、去年15周年の節目を迎え、いろんなことを経験した今の自分の考えを残し