俳優町田啓太（35）が17日、活動15周年アニバーサリーフォトブック「sign」（小学館）発売記念取材会を都内で行い、「逆風ばっかりだった」という15年を振り返った。

3冊セット計240ページのボリュームで制作した豪華版。ソウル、台北、東京を舞台に、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影した。

「6年前に出して、これが最後かなと思ったのですが、去年15周年の節目を迎え、いろんなことを経験した今の自分の考えを残して伝えたいと思った」。点数を聞かれると「100点」と即答。「皆さんに力を貸していただき、想像以上のものができた。一生残せる作品になったと自信をもっています」。

活動15年を振り返り、「本当にラクじゃなかった。ひとつひとつ、本当にはだしで砂利道を歩いてきた感じ」としみじみ。「順風満帆と言っていただくことが多いですが、逆風ばっかりだったなと。そういう方が楽しかったりするんだなと思う。飛行機も逆風に向かって飛びますし。そういうものをたくさん受けて、だんだんと飛べるようになってきたのかな、という感じ」と笑顔で話した。

いちばんの壁について質問を受けるとと、「初舞台でけがをして降板になってしまって、初舞台をすべてしっかり踏めなかったという悔しさがあった。それでダンサーとしての夢も20歳の時にあきらめた」と振り返った。「もう何もあきらめたくないという気持ちを全部俳優業に注ぎ込んで頑張ろうと決めた時が僕の中では大きかった」。

20周年、30周年に向け、「とにかく元気でいたい。先輩たちが生き生きとされているので、粋な感じでいたい」と話していた。