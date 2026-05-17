東京・浅草では「三社祭」の最終日を迎え、最大の見せ場である宮出しが行われました。浅草神社の「三社祭」最大の見せ場である宮出し。重さおよそ1トンもある3基の本社神輿が神社から街に担ぎ出されます。1312年に始まったとされている三社祭。浅草の初夏を彩る風物詩となっています。神輿担ぐ人「めちゃくちゃ楽しいです」参加者「お祭り最高です！ 今年も最高！」参加者「楽しかったです」3日間開催される「三社祭」も17日が最終