フリーアナウンサー膳場貴子（51）が17日、MCを務めるTBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し1人が死亡した事故について言及した。事故は6日午前7時40分ごろ発生。バスはガードレールが車体を貫通したまま20〜30メートル走行し、部員1人が車外に投げ出され死亡、17人が重軽傷を負った。捜査関係者に