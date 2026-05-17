大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両日翔志（２８＝追手風）に突き落とされて、５勝２敗となった。取組後は「立ち合いが良くなかった。そこで勝負がありました」と振り返った。２０２３年夏場所で脊髄を損傷し、一時は序ノ口まで転落。それでも３年ぶりに十両に復帰した場所で、初日から５連勝を果たして復活を印象づけている。「ケガなくまた明日、相撲を取れると思うのでそこ