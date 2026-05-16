霧島（右）が押し出しで大栄翔を下す＝両国国技館大相撲夏場所7日目（16日・両国国技館）2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝とした。大関琴桜は王鵬に押し出され、3連敗で5敗目を喫した。新関脇2人はそろって勝利。琴勝峰は平戸海を押し倒し、4勝目で白星を先行させた。熱海富士は若元春を押し出し、3勝目を挙げた。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目。全勝の霧島を1敗で若隆