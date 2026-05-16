【専門家の目｜大久保嘉人】FC東京で共闘した長友の選出に言及日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。FC東京に所属するDF長友佑都が5大会連続でW杯メンバーに選出された。「FOOTBALL ZONE」でW杯特別解説を務める元日本代表FWの大久保嘉人氏が「すごいですよね」と言及した。◇◇◇長友は前回カタール大会後には一度代表から遠ざかっていたもの