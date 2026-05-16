【専門家の目｜大久保嘉人】FC東京で共闘した長友の選出に言及

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。

FC東京に所属するDF長友佑都が5大会連続でW杯メンバーに選出された。「FOOTBALL ZONE」でW杯特別解説を務める元日本代表FWの大久保嘉人氏が「すごいですよね」と言及した。

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長友は前回カタール大会後には一度代表から遠ざかっていたものの、アジア杯で8強止まりだった日本に戻って来た。最終予選では出番がなかったものの、7月のE-1選手権や9月のアメリカ遠征ではスタメンで出場した。

しかし、長友は 3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、肉離れと診断。それでも、5月6日のジェフユナイテッド千葉戦の後半途中から実戦に復帰し、10日の東京ヴェルディ戦で先発出場した。そして15日のメンバー発表では見事に選出された。

共闘歴のある大久保氏は「選ぶべきですよね。なんでかっていうと、やっぱり試合に出ないとしても盛り上げられるし、経験があるっていうのが一番大きいかな。特に今の日本代表は若手が多いので、経験豊富な人はチームのいい時も悪い時も知っている。何かあった時助けには、間違いなくなる」と、選出された長友を絶賛していた。

そして、選手目線でも長友と凄さを語った。

「実際に選手からしてみれば心強いですよ。何か分からないことがあっても絶対その経験が生きる。だから俺は選んでいいんじゃないかなと思っていましたけどね。いいキャラなんでね、明るくするし」

39歳の鉄人がアジア人初のプレーヤーとして、集大成とも言える5度目の大舞台に臨む。（FOOTBALL ZONE編集部）