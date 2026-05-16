結婚を目前に控えたタイミングで、パートナーから重大な過去を打ち明けられる──。そんな体験談がSNSで話題となった。投稿者によると、結婚直前になって交際相手の男性から「実は一回結婚していて、子どもがいる」と突然告白されたという。こうした直前カミングアウトは決して珍しい話ではない。弁護士ドットコムにも、似たような相談が寄せられている。相手の親にあいさつに行く当日、「実はバツイチ」と打ち明けられたバツイチ